İşgalci ve bekçisi her yeri vuruyor

Gazze’deki savaşın bölgeye yayılma endişeleri artarken “kabadayılık” taslayan ABD ve İsrail, Suriye ve Lübnan’a saldırılar düzenledi. Savaşın “üçüncü cephesi” Yemen’de ise Husiler ABD’ye ait SİHA’yı düşürdü.

Dış Haberler

Gazze’deki savaş sürerken Suriye’yi vuran İsrail ve ABD, Ortadoğu’da çatışmayı tırmandıracak saldırılarını artırıyor. ABD birkaç hafta içinde ikinci kez Suriye’nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve bağlantılı gruplar tarafından kullanılan bir tesise hava saldırısı düzenledi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “meşru müdafaa” olarak nitelendirdiği operasyonun son haftalarda Suriye ve Irak’taki ABD üslerine yönelik giderek artan saldırılara misilleme olduğunu söyledi. Austin “İran’ın vekilleri saldırılarını sürdürürse, daha sert önlemler alacaklarını” kaydetti.

İSRAİL’DEN HAVA SALDIRISI

Suriye haber ajansı SANA ise, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail’e ait savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Suveyda’da bulunan hava savunma tesislerine hava saldırıları düzenlediğini iddia etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise dün erken saatlerde başkent Şam yakınlarında 3 güçlü patlama meydana geldiğini açıkladı. İsrail’den saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ayrıca düzenlenen roket saldırılarına karşılık Lübnan’daki hedefleri savaş uçaklarıyla vurduğunu bildirdi. Açıklamada, vurulan hedefler arasında Hizbullah’a ait askeri yapı ve noktalar olduğu belirtildi.

HUSİLER SİHA DÜŞÜRDÜ

Savaşın 3’üncü cephesi olarak değerlendirilen Yemen’de ise Husiler, Yemen hava sahasında “gözetleme ve casusluk” yaptığı tespit edilen ABD’ye ait MQ9 tipi bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, “ABD’nin bu eylemlerinin, Filistin halkını desteklemek için İsrail’e karşı yürütülen askeri operasyonların sürdürülmesine engel olamayacağı” belirtildi. ABD’li yetkililer de SİHA’nın düşürüldüğünü doğruladı.

ÇATIŞMA VE BASKINLAR

İsrail ordusunun, çatışmaların sürdüğü Gazze Şeridi’ne saldırıları 34’üncü gününde devam etti. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Gazze kentinin kuşatılması işleminin tamamlandığını ve kuzey ve güney olmak üzere Gazze Şeridi’nin ikiye bölündüğünü" söyledi. Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları ise antitank roketleriyle tanklara, dozerlere ve İsrail askerlerini cephelere taşıyan nakil araçlarına onlarca saldırı düzenledi. Öte yandan İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi. Çıkan çatışmalarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi.