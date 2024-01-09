İşgale, ödül gibi kiralama

Antalya’nın Lara bölgesindeki doğal miraslarından biri olan koruma altındaki falezlerde işgaller bir türlü önlenemiyor. Rantı yüksek bölgedeki kamuya ait deniz manzaralı araziler adeta kapanın elinde kalıyor.

Haber Merkezi

Antalya Lara bölgesinde doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan falezlerin üzerinde bir otel işletmesinin önünde izinsiz yapılaşmaya gidilmesi üzerine yurttaşlar konuyla ilgili şikâyette bulundu. Evrensel’de yer alan habere göre, mülkiyeti kamuya ait olan deniz manzaralı korunan alandaki izinsiz uygulamalarla ilgili işlem başlatan Muratpaşa Belediyesi, hazırladığı tutanağı sit alanından sorumlu kurum olan Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne iletti.

Bunun üzerine müdürlük ekipleri 25 Temmuz’da söz konusu alanda inceleme yaptı. İncelemede, Şirinyalı Mahallesi sınırlarında bulunan 1591 ada, 9 No’lu parselin önündeki park alanında bulunan işletmede daha önce yangın çıktığı, yangın sonrası kalan malzemelerin sökülerek yeni imalatların başlandığını tespit etti.

KORUMA ALTINDA

İncelemenin ardından Muratpaşa Belediyesi’nin başvurusuna yanıt veren İl Müdürlüğü, söz konusu işletmenin sit alanı vasfındaki araziyi kiralamak için bakanlığa talepte bulunduğunu bildirerek, uygun bulunan kiralama talebi sonuçlanıncaya kadar herhangi bir fiziki uygulama yapılmamasını istedi. Bu yazı üzerine vatandaşların da şikâyetine konu olan izinsiz uygulamalar hakkında ilçe belediyesinin eli kolu bağlanmış oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün geçtiğimiz Aralık ayı sonunda ‘ivedi’ koduyla Muratpaşa Belediyesi’ne gönderdiği bir başka yazıyla söz konu arazinin üzerinde izinsiz uygulama yaptığı tespit edilen işletmeye kiralandığı bildirildi. Kiralama talebinin, Bakanlık makamının 14 Kasım 2023’te ‘Olur’uyla uygun görüldüğü belirtilen yazıda, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 406 metrekarelik Nitelikli Doğal Koruma Alanı vasıflı arazinin günübirlik kullanım amacıyla 3 yıllığına kiralandığı kaydedildi.

Lara kıyı bandını oluşturan falezlerin üzerindeki korunan alanın, üzerinde izinsiz uygulama yapan işletmeye kiralanması, izinsiz uygulamalar ve işgalin ödüllendirilmesi olarak değerlendirildi. İlk yıl için 1 milyon 200 bin TL bedel ile kiraya verildiği öğrenilen kamu arazisinin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile işletmeci arasında yapılan kira sözleşmesinin 19 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da imzalandığı öğrenildi. Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, söz konusu arazinin kiralanmasıyla ilgili sözleşmenin geçtiğimiz Aralık ayında imzalandığını doğruladı.