İsias Oteli davası dördüncü gününde devam ediyor: Sanık ve sanık avukatları dinlendi

Maraş merkezli depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya katılan Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, "Yalanla gerçek arasındaki savunmadan ne olur geri adım atalım, bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Adalet yerini bulsun" dedi.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda çarşamba günü görülmeye başlanan ve bugün de devam eden duruşmaya sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) aracılığıyla bağlandı.

SANIK VE SANIK AVUKATLARININ BEYANI ALINDI

İlk gün sanık savunmalarının alındığı, ikinci gün müştekilerin, üçüncü gün ise tanıkların dinlendiği duruşmada bugün sanık ve sanık avukatlarının beyanı alınıyor.

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, duruşma arasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "şampiyon melekleri" yitirmenin üzüntüsünü hala yaşadıklarını belirtti.

"TEK DİLEĞİMİZ ADALETİN ÖRNEK BİR DAVA OLARAK VERECEĞİ KARAR"

Dört gündür davayı yakından takip ettiklerini dile getiren Ataoğlu, şöyle konuştu:

"Kuzey Kıbrıs'ta 1974 harekatı sonrasında ilk kez bu kadar fazla şehidimiz oldu. Belki uzun soluklu bir mahkeme süreci olacak. Bizim burada ailelerle birlikte olmamız, tek dileğimiz adaletin örnek bir dava olarak vereceği karar. Ve vereceği karar sonrasında bir daha bu canlarımızın yok olmaması, canlarımızdan olmamamız ana vatan Türkiye'deki canlarımızın da depremden zarar görmemesi içindir bütün temennimiz."

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu / AA

"SAVUNMALAR YALANLA GERÇEK ARASINDA"

Duruşma salonunda gerginliklerin yaşandığını belirten Ataoğlu, şöyle devam etti:

"Tabii ki duruşma salonunda dün akşam geç saate kadar bizim avukatlarımızın yapmış oldukları savunma ve mahkemenin bugüne ötelenmesi, bugün de sanıkların ve sanık avukatlarının yapmış olduğu savunmaya baktığımızda gerçekten üzülerek izlediğim yalanla gerçek arasındaki savunmalarıdır. Yalanla gerçek arasındaki savunmadan ne olur geri adım atalım, müsaade edelim bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Adalet yerini bulsun."

Bir sanık avukatının duruşmaya Kuzey Kıbrıs'ın katılmaması gerektiği yönündeki beyanının anımsatılması üzerine Ataoğlu, "Biz KKTC ve ana vatan Türkiye olarak hepimizin bir kardeş olduğu aşikar. Bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Netice itibarıyla KKTC'deki yaşayan herkes ana vatanda yaşayan herkes bir kardeşlik bağı doğrultusunda hareket ediyor. Kimsenin o gücü olmadığını burada bir kez daha sizler huzurunuzda ifade etmek isterim. KKTC olarak ana vatanına gelip burada savunmasını yapamayacak diye herhangi bir olay söz konusu bile değil" şeklinde konuştu.