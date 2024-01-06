İsias patronunun oteli kumdan, odası çelikten

Haber Merkezi

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel’e ilişkin davanın 3’üncü duruşması dün görüldü. İlk iki gün boyunca sanık savunmaları ve müşteki beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşmanın üçüncü gününde tanık ifadeleri alındı. Tanık ifadelerinde, İsias Patronu Ahmet Bozkurt’un "hafif malzemeden" dediği kaçak yapılan 9’uncu kattaki odasında çelik konstrüksiyon kullanıldığı belirtildi. Duruşma otelin resepsiyon görevlisi Murat Kuştepe’nin tanıklığının dinlenmesi başlandı.

Sanıklardan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Ulviye Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’u tanıdığını ifade eden Can; otel işleriyle Ahmet Bozkurt’un ilgilendiğini söyledi. Tanığa otel müdürü Cuma Tufan’ın ‘Efe Bozkurt’un izni olmadan su dahi alınamadığını’ söylediği savcılık ifadeleri hatırlatıldı. Otelin muhasebesiyle ilgilenen Celal Görücü beyanında otelle Ahmet Bozkurt’un ilgilendiğini söyleyerek, otelin idari işleriyle Efe Bozkurt’un ilgilendiğini, gelirlerin Efe Bozkurt’a teslim edildiğini söyledi. Teknik eleman Hasan Gündüzoğlu, Ahmet Bozkurt’un hafif bir malzemeden yapıldığını iddia ettiği ruhsatsız katın çelik konstrüksiyon şeklinde yapıldığını anlattı. Otelde vale olarak çalışan tanık İbrahim Kaya da ifadesinde diğer tanıkların aksine Bozkurt’un otelde olduğu zamanlarda ruhsatsız şekilde yapılan kattaki odasında bulunduğunu ifade etti, Bozkurt’un odasının üstünün çelik konstrüksiyonla kapatıldığını söyledi. Mahkeme savunmalarla devam etti.