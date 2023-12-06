‘IŞİD kullanılan bir örgüt’

Haber Merkezi

Kobane Davası’nın 44’üncü duruşması ikinci oturumuyla Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Duruşma, tutuklu siyasetçi Pervin Oduncu’nun savunmasıyla devam etti. Türkiye’de gerçekleştirdiği katliamları hatırlatan Oduncu, başta 10 Ekim Ankara Katliamı olmak üzere pek çok davanın firari sanığı olan İlhami Balı’nın cezasızlıkla ödüllendirildiğini hatırlattı.

IŞİD’liler hakkında yürütülen davalara dair “cezasızlık” haberlerini okuyan Oduncu, “IŞİD her zaman Türkiye’nin gizli ve örtük amaçları için el altından kullanılan bir örgüt oldu. Balı Türkiye yargısının yabancısı değil, 2012 yılındaki El-Kaide Davası’nın da sanığı. Sadece birkaç ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılıyor. 10 Ekim sanıklarından Abdürrahim Boz ise İstanbul’da El-Kaide Davası’nda yargılanarak serbest bırakılan isimlerden biri” hatırlatması yaptı.