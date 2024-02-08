IŞİD şüphelisine adli kontrol

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Bu sabah IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. yurtdışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.