Kilise saldırısından sonra tutuklanan IŞİD üyesi, 47 gün önce serbest bırakılmış!

Geçmişte IŞİD üyesi olmaktan tutuklanan Çeçenistan doğumlu Muhammed Dakiev'in Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıdan 47 gün önce salıverildiği ortaya çıktı. Dakiev, saldırının ardından yeniden tutuklandı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırı sonrası gözaltına alınarak tutuklanan IŞİD üyelerinden birisinin daha önce IŞİD suçlaması ile yargılandığı ve serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

10 Haber’den Masum Gök’ün haberine göre IŞİD üyesi Mirzoev ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Muhammed Dakiev, Kilise saldırısından 47 gün önce serbest bırakıldı.

1998 Çeçenistan doğumlu olan Dakiev, 10 Ağustos 2023’te IŞİD üyesi Mirzoev ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandı.

12 Aralık 2023'te davanın ilk duruşmasında Dakiev de diğer sanıklarla beraber beraat etti. Oturma izni de olmayan Dakiev Çeçenistan’dan Rusya’da askerlik yapmak istemediği için geldiğini söyledi. IŞİD davasından gözaltına alındığında ise savcılık ifadesinde Mirzoev’i tanıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sadece ifademe eklemek istediğim bir husus vardır. O da Mirzoev isimli şahsı fotoğrafı gösterildiğinde tanımadığımı belirtmiştim. Ancak ifadeden sonra hatırladım. ABD’ye gidebilmek amacıyla Meksika ülkesine uçak bileti olup olmadığını bu şahıs bana sormuştu. Bunun haricinde şahısla herhangi bir bağlantım olmadı. İfademde sorulan pasaport görselleri, uçak biletleriyle ilgili tüm bildiklerimi anlattım.”

DOSYA İSTİNAFTA

Dakiev’in yargılandığı davada 12 Aralık’ta görülen duruşmada savcının ‘terör örgütü üyeliğinden’ cezalandırılmasını istemesine rağmen mahkeme bütün sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar vermişti.

Savcı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Şu an istinafın vereceği karar bekleniyor.

17 IŞİD ÜYESİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen İŞİD üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalanmıştı.

28 Ocak Pazar günü Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıda bir kişi yaşamını yitirmişti.