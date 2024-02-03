Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı: 17 İŞİD'li yakalandı

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan IŞİD üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı. Kiliseye düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenen saldırıda, bir kişi hayatını kaybetmişti.

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen İŞİD üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, IŞİD'in Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren failler ile bu eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlıları tespit etti.

Adres ve kimlikleri belirlenen zanlılar için İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Silahlı saldırıya ilişkin geçtiğimiz günlerde de 34 şüpheli gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer’de Büyükdere Mahallesi'nde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne 28 Ocak günü pazar ayini sırasında, kar maskeli iki kişi saldırı düzenlemişti. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da katıldığı ayin sırasında kilisede gerçekleştirilen saldırıda başından vurulan Tuncer Cihan yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.