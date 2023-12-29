IŞİD’e 250 bin avro ‘bağış’ toplamışlar

Haber Merkezi

Almanya’da Federal Savcılık, terör örgütü IŞİD’e yüklü miktarda ‘bağış’ toplandığından şüphelenilen beş kişi hakkında tutulan iddianemeyi Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne sundu. Söz konusu üç kadın ve iki erkek şüphelinin, Suriye’de IŞİD’in yapılanmasına aktarıldığı ileri sürülen 250 bin eurodan fazla bağışa aracı olduğu öne sürüldü. İddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine ise mahkeme karar verecek.

Deutche Welle’nin haberine göre iddianamede zanlıların mesajlaşma platformu Telegram üzerinden topladıkları bireysel bağışları 2020-2022 arasında bölgede havale ettiği bildirildi. Örgütün bu bağışları Kürtlerin elindeki IŞİD militanlarının serbest bırakılması için kullanıldığı ve bu kamplardaki tutuklulara mali destek verildiği belirtiliyor. Bazı durumlarda bu paranın tutukluların kamplardan kaçması için de kullanıldığı ifade edildi.

Yabancı bir terör saldırısı, destek ve yaptırımları delmek suçlamaları yöneltilen beş şüphelinin Mayıs ayı sonunda gözaltına alındığı ve halen tutukul olduğu belirtildi. Sanıkların Almanya, Fas ve Kosova vatandaşlıklarının bulunduğu kaydedildi.

Savcılık açıklamasına göre 31 Mayıs’ta bağış toplayanlara yönelik operasyonda iki kişi daha gözaltına alındı.