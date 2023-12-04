İşitmenin bedeli çok ağır

Döviz kuru işitme cihazlarını da vurdu. Bu cihazların fiyatlarının arttığını ancak SGK ödemelerinin çok düşük seviyelerde kaldığını belirten aileler “İşitme cihazlarına ödenen rakamlar güncellenmeli’’ dedi.

Sibel BAHÇETEPE

İşitme cihazı kullanmak zorunda kalan yurttaşlar, yüksek maliyetler nedeniyle bu cihazları almakta güçlük çekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işitme cihazları için ortalama 3 bin TL ödeme yapıyor. Piyasada en düşük işitme cihazının maliyeti ise 15 bin TL'den başlıyor, 40-50 bin TL'ye kadar çıkıyor. Arada kalan farkı yurttaş cebinden ödemek zorunda kalıyor.

YÜZDE 85 ZAM

Kulak arkası işitme cihazlarının bedeli, yurttaşın cebini yakıyor. Türkiye'de yılda 300-400 bin kişinin işitme cihazı aldığı tahmin ediliyor. Her geçen gün artan fiyatlar karşısında yurttaş ise ne yapacağını bilmiyor. Yurtdışından getirilen bu cihazlara kur farkı nedeniyle erişim de her geçen gün zorlaşıyor. Devletin bu cihazlara ödediği rakamların bir hayli düşük olduğu belirtilirken, ortalama 5 yılda bir değiştirilmesi gereken bu cihazların temininde yaşanan zorluklar giderek katlanıyor. Hatta bu cihazları alamayan aileler bile oluyor.

BirGün'e açıklamalar yapan İstanbul İşitme Cihazları Satıcıları Derneği (İŞİTMER) Başkanı E. Arslan Arslan ''Son yaşanan döviz kuru, buna paralel enflasyon ve diğer kira ve işyeri giderleri işgücü eleman giderleri asgari ücret artış beklentisi maliyetleri artırarak işitme cihazları maliyetlerinin artışını yüzde 85'e kadar çıkardı. Döviz kurunun yükselmesi cihaz fiyatlarının maliyetinde artışa sebep olmaktadır'' dedi.

ÖDEMELER GERİYE GİTTİ

SGK'nin acil olarak cihaz ödeme bedellerini artırması gerektiğini kaydeden Arslan, şöyle devam etti: ''2008 yılında SGK cihaz başına 800 TL öderken dövize göre kıyaslarsak 472 avroya karşılık gelirken, 2023 yılında SGK 3028 TL yani 96 avro karşılığı cihaz ödemesi yapmaktadır. Döviz girdi maliyetleri ile hesaplarsak 2008'deki ödenen rakam en az 10 bin TL olmalıdır. Bir emekli insan 7 bin 500 TL maaşla, asgari ücretli çalışan bu fiyatlarla nasıl işitme cihazı alacaktır. En düşük bir işitme cihazının 15 bin TL olduğunu düşünürsek SGK'nin cihaz ödeme rakamlarını artırması acil ve ivedidir. Önümüzdeki günlerde asgari ücret komisyonu asgari maaşı artıracaktır. Buna paralel işitme cihazı ödeme rakamlarının güncellenmesi gündeme getirilmelidir.''

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2008-2023 YILI İŞİTME CİHAZI YILLARA GÖRE SGK KURUM ÖDEMELERİ