Özel hastanede büyük skandal

Eski AKP Milletvekili Celil Göçer’in ortağı olduğu Özel Lokman Hekim Hastanesi’nde tedavi gören bir aylık bebeğin bacağı kırıldı. Hastane kamera kaydı olmadığını iddia etti, Sağlık Bakanlığı ise soruşturma izni vermedi.

İsmail ARI

İstanbul’daki eski AKP Milletvekili Celil Göçer’in ortağı Lokman Hekim Hastanesi’nde tedavi gören bir aylık bebeğin bacağının kırıldığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ise soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

Serkan Deniz, 30 Kasım 2022’de 30 günlük bebeği Bulut Deniz’i Özel Lokman Hastanesi’ne götürdü. 30 günlük bebeğe idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu ve yeni doğan yokum bakım servisine yatışı yapıldı. Yatışın yedinci gününde, yani 7 Aralık 2022’de bebeğin durumu takip eden doktor R.K. baba Serkan Deniz’i aradı. “Bebeğin sol bacağında çatlak olduğunu ve atele alındığını” söyledi.

Aile bebeğin röntgenini görmek istedi. Ardından bebeğin bacağının kırıldığı anlaşıldı. Aile, çocuklarının tedavi gördüğü küvözü gören kamera bulunduğunu belirterek kamera kaydını görmek istedi. Ancak hastane yönetimi, “Hasta mahremiyeti nedeniyle kamera kaydı alınmadığını” iddia etti. Aileye, “Bebeğin bacağındaki kırığın gece 04.00’da meydana geldiğini ancak panik olmamaları için aileye sabah 10.00’da bilgi verildiği” de belirtildi.

Ailenin “bebeğin bacağının nasıl kırıldığına” dair ısrarlı soruları üzerine de “Çocuğun ayağı küvözü takılmış ve kendi kendine dönmeye çalışırken kırılmış” şeklinde açıklama yapıldı. Aile ısrarla “Çocuklarının başına ne geldiğini ve kendilerine haber verilene kadarki 6 saatlik sürede neler yaşandığını” sorsa da bir yanıt alamadı.

‘ÇOCUĞUM ACI ÇEKİYOR’

Baba Serkan Deniz, 8 Aralık 2022’de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusundan bulundu. Yaşadıklarını anlattı ve “Çocuğum hastanede acı çekiyor. Ben ve annesi perişan haldeyiz” dedi.

Ardından savcılık Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu’nda Özel Lokman Hekim Hastanesi’nde görevli Uzman Doktor R.K. ile Hemşire N.Ç. içi soruşturma izni verilmesini talep etti. Ancak Sağlık Bakanlığı, hemşire ve doktorun bir ihmali olmadığı belirterek soruşturma izni vermedi. Öte yandan Özel Lokman Hekim Hastaneleri’nin ortağı olan, 25’inci ve 26’ncı dönemde AKP’den Tokat milletvekilliği yapan Celil Göçer, aynı zamanda da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da doktoruydu.