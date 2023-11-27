Özel hastanelere kıyak

Haber Merkezi

Özel hastanelerin denetimini düzenleyen yönetmelik güncellenmediği için idari para cezaları çok düşük tutarlarda kaldı. “Yönetmeliğe göre 25 kuruşluk ceza uygulanıyor” ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Hastaneleriniz, 25 kuruşluk cezalarla denetimden kaçsın diye mi yönetmeliği güncellemiyorsunuz?” diye sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi veren CHP’li Murat Emir, özel hastanelerle ilgili Sayıştay’ın 2022 yılı denetim raporunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Sayıştayın tespitlerine göre özel hastanelere uygulanan idari para cezalarına ilişkin tutarlar incelendiğinde 2021 takvim yılında toplam 6 milyon 540 bin 575 TL para cezası kesildiği, uygulanan en küçük para cezası tutarının 41,58 TL olduğu, toplam cezaların yüzde 79’unun 15 bin TL’den düşük miktarlar olduğu görülüyor.”

‘25 KURUŞLUK CEZA MI OLUR?’

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren özel sağlık tesislerine uygulanan para cezaları incelendiğinde ise en düşük para cezasının 25 kuruş olabildiğine vurgu yapan Emir “Cezaların yüzde 70’inin 3 bin TL’nin altında olduğu tespiti yapılıyor. Bu tespitleri yapan Sayıştay aynı zamanda ‘kesilen ceza tutarlarının caydırıcı etkisinin bulunmadığı da anlaşılmaktadır’ uyarısında bulunuyor” dedi.

ÖNERGELER YANITSIZ

Bu yönetmelik ve ceza tutarlarının neden hâlâ güncellenmediğini dile getiren Emir “Bakan, soru önergelerini niye yanıtsız bırakıyor? Yoksa tek sebebi, Bakan Koca’nın Medipol hastanelerinin kurucusu olması mı? Bakanlık, bu komik hatta skandal olarak nitelendirilebilecek tutarlarla nasıl caydırıcılık sağlayabileceğini düşünüyor olabilir?” diye sordu.