Medipol Hastanesi’ne teşvik yağmış

EKONOMİ SERVİSİ

Para sayma işareti yaparak "Hekimler para için yurt dışına gidiyor" imasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bakan olmasının hemen ardından, kurucusu olduğu Medipol Hastanesi'nin teşvik kapsamına alındığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Medipol’e 5,9 milyon TL’lik destek sağlandığını açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ticaret Bakanlığı’nın Turquality Destek Programı kapsamında sağlık turizmi markalarına verdiği destekle ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Emir, Ticaret Bakanı Bolat’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Medipol Hastanesi’ne sağlanan desteklerin ayrıntılarının açıklanmasını istedi. Soruyu yanıtlayan Bakan Bolat, Medipol Hastanesi’nin 27 Kasım 2019’de marka destek programına dahil edildiğini ve 5,9 milyon TL teşvik verildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca’nın 2018’in temmuz ayında bakanlık koltuğuna oturduğunu hatırlatan CHP’li Emir “Ticaret Bakanının yanıtından da anlıyoruz ki 2019’dan bu yana 5,9 milyon TL sağlanmış, bunun daha da arttığının söylenebilir. Bu durum kesinlikle kabul edilemez ve derhal soruşturmalıdır" dedi. Emir, "Diğer yandan Ticaret Bakanı, toplam 13 adet sağlık turizmi sektörü markasının desteklerden faydalandığını söylemiş ancak kimlerin bu destekten yararlandığı sorumuzu da yanıtsız bırakmış. Ticaret Bakanını da şeffaf olmaya ve milyonlarca TL’lik desteklerin kimlere verildiğini açıklamaya davet ediyoruz” çağrısını yaptı.

Bakan Koca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlık bütçesi görüşülürken “Hekimler niye yurt dışına göç ediyor" sorusuna para sayma işareti yaparak yanıt vermişti. Sağlık örgütleri ise bakana sert tepki göstermişti.