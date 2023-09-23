İskele için kıyı yok edilecek

Marmaris’te, ‘nitelikli doğal koruma alanı’ ve ‘1’inci Derece Doğal Sit’ alanı olan bölgeye Tekne Çekek Alanı ve Lift İskelesi yapılması için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Ayrıca proje sahası deprem bölgesinde yer alıyor.

Haber Merkezi

Muğla Marmaris ilçesi Turgut Mahallesi Limanbaşı Mevkii’ndeki 1899 parsele, Mavimaris Eğitim Denizcilik şirketi tarafından yapılmak istenen "Tekne Çekek Alanı ve Lift İskelesi" projesine çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verildi. Yat çekme yeri olarak kullanılacak alana deniz araçlarının çekilmesi amaçlı kurulacak alanda beton kazıklar üzerine iskele ve çekek alanı inşa edilecek.

‘Tekne Çekek Alanı ve Lift İskelesi’ alanı olarak kullanılacak 1899 parsel toplam 4 bin 691 metrekareyken, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı ise yaklaşık bin 553 metrekarelik alanı kapsıyor. Yat çekek alanı ise 2 bin 629 metrekareyken, kara alanı da 509 metrekareden oluşuyor. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Bakanlığa sunulan ÇED dosyasında projenin yapılmak istenen kara tarafındaki 1899 parseller tarla vasfında bulunurken, deniz kısmı ise 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar içerisinde yer alıyor. Öte yandan proje sahası 1’inci Derece Doğal Sit Alanı ve “Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planına göre ‘nitelikli doğal koruma alanı’ sınırları içerisinde kalıyor. Alan ayrıca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar kapsamında 1’inci Derece Doğal Sit alanları içerisinde bulunuyor.

Ayrıca proje sahası 1’inci derece deprem bölgesinde yer alırken, şirketin bölgede depremi tetikleyecek bir çalışması olmayacağı iddia ediliyor.