Kıyılar MUÇEV’den, proje şirketten

Bürokratların şirketi MUÇEV’in, 33 yıllığına Ege Marina Turizm Anonim şirketine kiraladığı Göcek’teki koyda yat yanaşma projesi yapılmak istendiği ortaya çıktı.

Aycan KARADAĞ

Bürokratların kurduğu Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (MUÇEV), Ege ve Akdeniz’deki kıyıları yandaşlara peşkeş çekmeye devam ediyor. MUÇEV, yat yanaşma ve bağlama limanı yapmak isteyen Ege Marina Turizm Anonim şirketine Göcek’teki Ayten Koyu’ndaki alanı 33 yıllığına kiraladığı ortaya çıktı. Şirket, projeyi hayata geçirmek için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı.

MUÇEV’den koyu, 33 yıllığına kiralayan şirket, yıllık 700 bin TL artı KDV ödeyecek. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, 14 bin 657 metrekarelik alanda yapılmak istenen projede 46 adet yat bağlanması planlanıyor. Proje alanı Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi ve aynı zamanda üçüncü derece sit alanı içerisinde kalıyor. Projenin maliyeti ise 13 milyon TL olarak belirlendi.

TALAN HER YERDE

Muğla genelinde ve Fethiye ilçesindeki talan Göcek ile sınırlı değil. Bölgede birçok yat limanı projesi için çalışmalar sürerken, uzmanlar betonlaşmaya karşı ilçenin artık dayanacak gücü kalmadığını belirtiliyor. Kıyıların ve limanların kontrolü ise MUÇEV başta olmak üzere özel şirketlerin kontrolü altında. Son birkaç yıla kadar 1100 tekne kapasitesi olan Göcek’te, yaklaşık 4 bin yat ve tekne buluyor. Tekne ve yatların yanında koylarda sayıları her geçen gün artan restoran, kulübe, duş, tekne bağlama yeri, şamandıra, tonoz, iskele gibi adlar altındaki yapılaşmalar da ekosisteme zarar veriyor.

Öte yandan Göcek'te bulunan Göcek Halk Plajı da MUÇEV tarafından geçtiğimiz ay ihaleye çıkarılmıştı. Göcek Halk Plajı'nın yıllık 700 bin TL artı KDV değerinde bedelle 2 yıl 11 aylığına ihaleye çıkartıldığı öğrenilmişti. Kazanan firmanın ise ismi kamuoyuna açıklanmamıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında 20 bin TL sermaye ile 2014 yılında kuruldu. Yönetimin kurulunda bürokratların eski kaymakam ve valililerin bulunduğu MUÇEV’e, ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar bile ihalesiz olarak veriliyor.