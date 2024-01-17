İskele için yürütmeyi durdurma kararı verildi

Haber Merkezi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde labirent görünümündeki sazlıklarıyla ünlü Dalyan Kanalı kenarına Ortaca Belediyesi tarafından yapılan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki tekne bağlama ve yürüyüş iskelesinin yapımı “ÇED gerekli” denilerek mahkeme kararıyla durduruldu. Evrensel’in haberine göre, Dalyan’da turizm işletmeciliği yapan Ethem Serazat İleri, yaptığı araştırmada, projenin bölgede tespit edilen 126 kuş türü, 282 denize özgü fauna ve flora, susamuru, bölge ekonomisine ekonomik değer katan 11 balık türü ve mavi yengeç ile sazlıklara ve sualtı ekosistemine zarar verebileceğini bilgisi edindi. İleri, Dalyan kanalındaki teknelerin dağınık bir şekilde durduğunu, projeyle Dalyan kanalında çalışan yaklaşık 750 teknenin buraya park edeceğini ve bunun bölgede çevre faciasına yol açacağını dile getirdi. İleri, Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce 14 Aralık 2022’de verilen “Çevresel Etki Değerlendirilmesi gerekli değildir” kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için Muğla 3. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Bilirkişi heyeti alanda yaptığı inceleme sonrası mahkemeye sunduğu raporda, proje tanıtım dosyasında eksiklikler olduğu kanaatine vardı.

“ÇED gerekli değildir” kararının yerinde olmadığı, bölgenin hassasiyeti göz önüne alınarak ÇED raporunun olması gerektiği belirtildi. Muğla 3. İdare Mahkemesi, Ortaca Belediyesi tarafından Dalyan kanalı kenarına yapımına başlanan “Dalyan Kanalı Yat, Tekne Yanaşma ve Bağlama Projesi” hakkında ÇED raporu olmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verdi. Kararda ayrıca, “ÇED olumlu” kararı veya “ÇED gerekli değildir” kararı alınmadıkça projenin başlanamayacağı ifade edildi. Yürütmenin durdurulması kararı Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından oy birliği ile alındı. İleri, Ortaca Belediyesi’nin mahkeme kararına uyarak çalışmalara son vermesini, yetkililerin de bu konuda duyarlı olmasını istedi.