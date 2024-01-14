İşkenceci Mehmet Eymür'ün cesedi gömüldü: Cenazede tanıdık isimler!

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, İstanbul'da gömüldü. İşkenceci Eymür'ün cenaze töreninde tanıdık isimler ve çelenkler dikkat çekti.

İşkenceci Mehmet Eymür'ün cesedi gömüldü. Adı işkence ve faili meçhullerle anılan Eymür'ün cenaze törenine, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, oyuncu Saruhan Hünel, eski MİT görevlisi Yavuz Ataç, eski İstanbul Emniyet Müdürü ve eski Ordu Valisi Kemal Yazıcıoğlu katıldı.

AKŞENER, ÇAKICI, PEKER...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, Alaattin Çakıcı ve suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin de cenaze törenine çelenk gönderdiği görüldü.

Cami avlusunda basın mensuplarına açıklama yapan Eymür'ün ablası İnci Tarzi, "Eymür'ün görevinden dolayı çok sigara içtiğini bu nedenle KOAH hastalığına yakalandığını anlatarak, kardeşinin hayata bağlı, Atatürkçü ve memleketi için fedakarlıklar yapan biri olduğunu" savundu.

SARUHAN HÜNEL ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Oyuncu Saruhan Hünel de Eymür'le 16-17 yıl önce yollarının kesiştiğini dile getirerek kendisiyle aile dostu olduklarını anlattı.

Ulusal bir kanalda teşkilata ilişkin yapılan bir projede Mehmet Eymür'ün hayatını oynayacağı için Eymür'le birkaç ay dolaşarak vakit geçirdiğini aktaran Hünel, "İçinde çok tatlı bir abimdi. Mekanı cennet olsun. Son görevimizi yapacağız" dedi.

Eymür'ün cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Parkinson ve demans hastalığı da olan eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü sağlık kuruluşundan 13 Aralık 2023'te Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledilmişti.

İlk olarak hastanenin göğüs hastalıkları servisinde takip edilen, 15 Aralık 2023'te de yoğun bakıma alınan Eymür, dün hayatını kaybetmişti.

İŞKENCEYİ SAVUNDU

Eymür, Kasım 2021 tarihinde HalkTV yayınında işkence uyguladığını pişkince savundu. Devletin kullandığı metotların “meşru” olduğunu iddia eden Eymür, “İşkence bütün dünya tarihinde var açın bakın, işkenceden işkenceye fark var” ifadesini kullandı. Elektrikli işkence uygulayıp uygulamadığı sorusuna ise “Samimi söyleyeyim mi, yaptım mı yapmadım mı onu bilmiyorum. Gençken ataktım, zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim. Hiçbir zaman elektrik kullanmadım. Klasik falaka” yanıtını verdi.

Eymür, 5 Kasım 2021’de Gökçer Tahincioğlu ile yaptığı söyleşide bir kez daha MİT’te yapılan işkenceleri ve kendi yaptığı işkenceleri itiraf etti. Ziverbey Köşkü’de o dönem işkencelerin yapıldığını ifade eden Eymür işkenceyi ise şu sözlerle savundu: “Başka türlü konuşma imkânı yoksa işkence olabilir, çünkü çok inatçı tipler var! Gençken daha serttik. Hatalarım muhakkak olmuştur. Ama hep bunu söylerim. Hâlâ bazen hiddetleniyorum. Şunu verseler de bir sorgulasam, diyorum.”

HABERİ ‘YOKTU’

Eymür’e göre kod adı “Yeşil” olan kontgerilla mensubu Mahmut Yıldırım ile tanışması, Yeşil'in JİTEM tarafından Ankara’ya yerleştirilmesi sonrası gerçekleşti. Eymür, Yeşil'in o zamanlar aranan suçlu statüsünde olduğuna ilişkin bir haberinin olmadığını ileri sürdü. Yeşil'in birçok operasyonda görev aldığını ancak Türkiye dışında kullanıldığını ve hiçbir zaman resmi olarak MİT ajanı olmadığını savundu.

Mart 1996'da Çiller'in yerine başbakan olan Mesut Yılmaz, 50 kişilik dairenin feshedilmesini emretti. Yılmaz, Eymür'e bağlı ekibin çeteleştiğini, yasadışı faaliyetlerin artık Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapıldığını söyledi. Yılmaz, bu yasadışı grubun Fetullah Gülen'e bağlı olduğunu ifade etti. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Avcı ise Susurluk skandalını araştıran Susurluk komisyonuna verdiği ifadede Eymür'e bağlı çeteden söz etti.

ÇATLI VE MİT RAPORU

Eymür, Abdullah Çatlı’nın MİT tarafından kullanıldığını ancak daha sonra kontrolden çıkıp kendisini bile görevden aldırmak istediğini ileri sürdü. MİT görevlisi Tarık Ümit’in kaçırılmasının ardından Mehmet Ağar’ı aradığını ve serbest bırakılmasını söylediğini açıkladı.

Eymür, Nevzat Ayaz, Ünal Erkan ve Ağar gibi polis teşkilatında üst düzey memurları ve siyasileri mafyayla bağlantılı olmakla suçlayan MİT Raporu'nu hazırladı. Bu rapor sızdırıldı ve Ocak 1988'de “2000’e Doğru’da” yayımlandı. MİT, raporun izin alınmadan hazırlandığını açıkladı. Eymür, Terörle Mücadele Şubesi'nden aldığı "Askar Simitko, Lazım Esmaeili ve Tarık Ümit olayı" dosyasına dayanarak, İkinci MİT Raporu olarak bilinen raporu hazırladı. Bu rapor Eylül 1996'da sızdırıldı ve tarihinde Aydınlık’ta yayımlandı.

Ağustos 1997'de Eymür, ABD istihbarat teşkilatları ve güvenlik firmalarında MİT temsilcisi olarak Washington DC'ye atandı. 14 Ağustos 1998'de Alaattin Çakıcı'nın yakalanmasının ardından Washington'dan merkeze çağrıldı. Mart 2000’de devlet ile mafya arasındaki bağlantıları belgeleyen bir web sitesi kurdu. Devlet sırlarını ifşa ettiği için cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.