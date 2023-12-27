İşkencecinin adı okuldan kaldırıldı

İzmir’de bir okula, 12 Eylül Darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yapılan işkencelerle anılan Esat Oktay Yıldıran’ın isminin verilmesine gösterilen tepkiler sonuç verdi. Okulun adının değiştirilerek tekrar Belenbaşı İlkokulu yapıldığı öğrenildi.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Belenbaşı Köyü İlkokulu’na Esat Oktay Yıldıran’ın isminin verilmesi ortaya çıkan tepkiler sonuç verdi. Okulun adının bu sabah değiştirildiği ve tekrar Belenbaşı İlkokulu tabelasının asıldığı öğrenildi.

Eğitim Sen 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, “İki gündür yaptığımız açıklamalar ve kamuoyu desteği sonucu, işkenceci Esat Oktay Yıldıran adı okuldan kaldırılmıştır. Sabah saatlerinde okul tabelaları değiştirilip tekrar Belenbaşı İlkokulu yapılmıştır. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz. Konunun takipçisi olacağız ve okula Esat Oktay Yıldıran adının verilmesine sebep olan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Belenbaşı Köyü İlkokulu’na Esat Oktay Yıldıran’ın isminin verilmesi tepkilerin odağı olurken başka işkencecilerin isimlerinin de başka eğitim kurumlarına verildiği ortaya çıkmıştı. İşkenceci Yıldıran’ın isminin eğitim kurumuna verilmesine yönelik tepkilerin arından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, isim değişikliği kararının tasvip edilmediği aktarıldı. Açıklamada, ad verme yetkisine sahip İzmir Valiliği’ne gerekli bilgilerin verildiği ifade edildi.