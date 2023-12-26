MEB'den Esat Oktay Yıldıran açıklaması: Tasvip edilemeyecek bir hata

Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Eylül sonrası Diyarbakır Cezaevi’nin işkencecisi Esat Oktay Yıldıran’ın isminin İzmir'de bir ilkokula verilmesiyle ilgili gerekli incelemenin yapıldığını ve bunu tasvip etmediklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12 Eylül darbesinin simgelerinden biri olan Diyarbakır Cezaevi komutanlığını yapan ve görevi boyunca yaptığı işkencelerle tanınan Esat Oktay Yıldıran'ın isminin İzmir Buca Belenbaşı Köyü'ndeki ilkokula verilmesiyle ilgili açıklama yayımladı.

MEB'in açıklamasında Yıldıran'ın isminin bir okula verilmesi için "Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir" denildi.

Açıklamada, isim verme yetkisinin valiliklere ait olduğu da hatırlatılırken İzmir Valiliği'ne gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edildi.

MEB'in açıklaması şu şekilde:

"İzmir’de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine Bakanlığımızca gerekli inceleme yapılmıştır.

'TASVİP EDİLEMEYECEK BİR HATA'

Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir.

Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Bu bağlamda 'Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir."