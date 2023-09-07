İskenderun'da, TOKİ konutları için zeytin ağaçları dalındaki mahsulle birlikte kesildi

İskenderun'un Cebike- Düğünyurdu köyünde TOKİ konutları inşaatı için hazine arazisinde bulunan zeytin ağaçlarının dalında mahsul varken kesilmesine köylüler tepki gösterdi. Köylü bir kadın “Emeğimiz orada. Gitmesin zeytinimiz. Hepsi sattı bizi. Alayı sattı. Bizi ne karşılığında sattılar?" diye isyan etti. Köylülere destek vermek için bölgeye giden CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara yetkililerle görüştüğünü ve kesimin şimdilik ötelendiğini söyledi.

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin 14 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından deprem bölgesi Hatay’da tarım arazilerine konut yapımı için adımlar atılmaya başlandı.

İskenderun'un Cebike Mahallesi'ne bağlı Düğünyurdu köyünde TOKİ konutları inşaatı için hazine arazisinde bulunan zeytinliklerin kesilmesine bugün başlandı. Arazi üzerindeki zeytinliklere bakan ve ürün alan köylüler duruma tepki gösterdi. Kesime karşı çıkan köylüler bölgeye yönlendirilen jandarmalar ile karşı karşıya geldi. Kesimin durması için bölgeye giden CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da bölgeye giderek köylülere destek verdi. Zeytinleri kesilen bir kadın, "Emeğimiz orada. Gitmesin zeytinimiz. Hepsi sattı bizi. Alayı sattı. Bizi ne karşılığında sattılar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da köylülere, yetkililerle görüştüklerini çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. Yıldırım Kara, parsellenen arazi grafiğini işaret ederek, "Bu sabah küçük bir sıkıntı yaşadık burada. Ancak TOKİ başkanımızı arayarak bu süreci öteledik. Biz alternatif üretmek ve her iki tarafta da bir uzlaşı olsun isteriz. Dolayısıyla sabah yaşadığımız, ablalarımızın gözündeki yaşlar hepimizi derinden etkiledi. Muhtarımızı da bizi de üzdü. Ama idarecilerimizle bu süreci biraz daha öteledik. Tekrar müzakere edelim bu süreçte sağlıklı olanı yapalım" dedi.

Cebike Mahalle Muhtarı Seyfettin Çöloğlu da bölgedeki boş olan diğer hazine arazilerine konut yapılabileceğini belirterek, "Yer kalmazsa gelin alın diyoruz biz zaten. Biz bir şey demiyoruz, devletimizin yeri zaten. Ama alternatif yerler varken yapacak yer yoksa biz tapulu yerlerimizi de seve seve veririz" diye konuştu.