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İskenderun Körfezi'ndeki Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirli kuru yük gemisinde, 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Liberya bandıralı yük gemisinde bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gemi kaptanı ile kaptan yardımcıları da bulunuyor.

Güncel
  • 14.11.2023 09:48
  • Giriş: 14.11.2023 09:48
  • Güncelleme: 14.11.2023 09:59
Kaynak: Haber Merkezi
İskenderun Körfezi'ndeki Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi
Fotoğraf: DHA

İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında bulunan kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, İskenderun Körfezi'nde 'Narkogüç' adlı operasyon yapıldığını bildirdi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Adana'nın Yumurtalık ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde arama yapıldı.

Çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde, 2 dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Yerlikaya açıklamasında uyuşturucu operasyonlarının devam edeceğini söyledi. 

Sedat Pekerden Ali Yerlikaya retweeti
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