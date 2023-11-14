İskenderun Körfezi'ndeki Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi
İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirli kuru yük gemisinde, 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Liberya bandıralı yük gemisinde bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gemi kaptanı ile kaptan yardımcıları da bulunuyor.
İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında bulunan kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.
Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, İskenderun Körfezi'nde 'Narkogüç' adlı operasyon yapıldığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Adana'nın Yumurtalık ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde arama yapıldı.
Çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde, 2 dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli gözaltına alındı.
NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 5⃣1⃣ Kilo 7⃣5⃣0⃣ Gr Kokain ele geçirildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023
Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 2⃣6⃣ şüpheli şahsın… pic.twitter.com/A1QXnrSqV8
Ali Yerlikaya açıklamasında uyuşturucu operasyonlarının devam edeceğini söyledi.