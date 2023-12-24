İskenderun ve Mersin'de Noel ayini düzenlendi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi. Noel dolayısıyla Mersin'deki tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi.
İskenderun ilçesinde asrın felaketinde az hasar gören Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi. Peder Yusuf Nicholas Papazoğlu’nun önderliğindeki ayinde Hristiyanlar dua etti. Yapılan ayine Hristiyan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
MERSİN LATİN İTALYAN KATOLİK KİLİSESİ'NDE AYİN
Noel dolayısıyla Mersin'deki tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla donatılan kilisedeki ayini, Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkoposu Antuan Ilgıt yönetti.
Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı kutlayan Ilgıt, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Programda, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu, mum yakılıp dualar edildi.
Tarihi kilisedeki ayinin sonunda katılımcılar birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı.
Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gecede Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.