İskoçya Başbakanı: Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki masumlar, dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'de insan hayatına yönelik bariz umursamazlığın kesin dille kınanması gerektiğini belirterek, "(İsrail'in hava saldırısı düzenlediği) Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki masum erkekler, kadınlar ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm" ifadesini kullandı.

Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlemesine tepki gösterdi.

"Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki masum erkekler, kadınlar ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm. İnsan hayatına yönelik bu bariz umursamazlık kesin dille kınanmalıdır." ifadelerini kullanan Yusuf, "Daha fazla çocuğun ölmesine izin vermeyin" çağrısında bulunarak, Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

I am sorry to those innocent men, women and children in Jabalia Refugee Camp that the world could not protect you.



This blatant disregard for human life must be condemned unequivocally.



Do not let any more children die. We need an immediate ceasefire, nothing less.#Jabalia pic.twitter.com/ujNdNlxE5f