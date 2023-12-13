İŞKUR verileri: İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu

İŞKUR verilerine göre, işverenler tarafından en çok talep edilen meslekler özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçisi oldu.

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) verilerine göre işverenler, kurumdan en çok özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçisi talebinde bulundu

Yılbaşından kasım sonuna kadar 1 milyon 98 bin 771 kişi, iŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21.3

Öte yandan Türkiye'de işsizlik, ekimde yüzde 8,5 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 48.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.8 iken kadınlarda yüzde 31.6 olarak gerçekleşti.