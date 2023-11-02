İslam ülkeleri polis birliği kuruluyor

Hüseyin ŞİMŞEK

TBMM’yi çoğunlukla uluslararası anlaşmalar için çalıştıran iktidar partisi, 2019 yılında imzalanan ve tartışma konusu olan bir uluslararası anlaşmayı daha TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ‘INTERPOL’ benzeri görevler üstlenecek Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi kurulmasına ilişkin anlaşma, komisyonda kabul edilerek Genel Kurul’a sevk edildi.

Gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi beklenen uluslararası anlaşma kapsamında 57 ülke, ortak standartlara sahip polis birliği kuracak. Bu ülkeler arasında, anlaşmanın imzalandığı tarihte Taliban yönetiminde olmayan ancak daha sonra bu grubun kontrolüne giren Afganistan da yer alacak. Anlaşma, 19 ülke kabul ettiğinde yürürlüğe girecek.

Anlaşmaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi İstanbul’da yer alacak. “Şiddet, aşırıcılık, sınır ötesi ve organize suçlar ile diğer tüm suç türleriyle mücadele” polis teşkilatının görevleri arasında sıralandı. Talep edilmesi durumunda, yeni teşkilat aracılığı ile Taliban polisine de eğitim verilebilecek.

Teşkilatın diğer görevleri şöyle tanımlandı:

Üye ülkelerin polis teşkilatlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmek.

Bilgi, tecrübe ve en iyi uygulamalar tesis etmek.

Her türlü suçla mücadele için bilimsel ve akademik çalışmalar yürütme ve bu çalışmaları İcra Konseyi’nin kararlarına dayanarak polis teşkilatlarının kullanımına sunmak.

Uluslararası polis eğitimi alanında ihtiyaç duyulan üye devletler ile istek üzerine bu tür eğitimleri verebilecek ülkeleri bir araya getirmek ve eğitim programlarından azami fayda elde edebilmesi için eğitim faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamak.

RESMİ DİL ARAPÇA

Türkiye merkezli teşkilatın resmi dili ise Arapça, İngilizce ve Fransızca olacak. Türkçe, teşkilatta resmi dil kabul edilmedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Polis Birliği’nin gelirleri, üye ülkelerden milli gelirleri oranınca yapılacak zorunlu kesintilerden karşılanacak.

ANLAŞMANIN TARAFLARI

Türkiye ve Afganistan dışında İslam İşbirliği Teşkilatı Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi’nin tarafları arasında yer alan ülkelerden bazıları şöyle:

Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Özbekistan, Uganda, İran, Pakistan, Benin, Burkina-Faso, Tacikistan, Çad, Tunus, Togo, Cezayir, Suudi Arabistan, Sudan, Somali, Katar, Komorlar, Kamerun, Fildişi, Kuveyt, Mısır, Moritanya, Yemen.