İsmail Saymaz'a GOP paylaşımı nedeniyle soruşturma

Gazeteci İsmail Saymaz'a, CHP'nin kazandığı ancak oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da yaşananlarla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında, CHP'nin kazandığı ancak oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'daki durumla ilgili attığı bir tweet nedeniyle soruşturma başlatıldı.

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nın paylaştığı arbede görüntülerini alıntılayan Saymaz, "AK Partililer Gaziosmanpaşa’yı vermemek için olay çıkarıyor" demişti.

Bu mesajını alıntılayan Saymaz, söz konusu paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nun kendisi hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlattığını söyledi.