Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

İsmail Saymaz'a GOP paylaşımı nedeniyle soruşturma

Gazeteci İsmail Saymaz'a, CHP'nin kazandığı ancak oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da yaşananlarla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı.

Medya
  • 05.04.2024 16:02
  • Giriş: 05.04.2024 16:02
  • Güncelleme: 05.04.2024 16:10
Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Saymaz'a GOP paylaşımı nedeniyle soruşturma

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında, CHP'nin kazandığı ancak oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'daki durumla ilgili attığı bir tweet nedeniyle soruşturma başlatıldı. 

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nın paylaştığı arbede görüntülerini alıntılayan Saymaz, "AK Partililer Gaziosmanpaşa’yı vermemek için olay çıkarıyor" demişti.

Bu mesajını alıntılayan Saymaz, söz konusu paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nun kendisi hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlattığını söyledi.

Yeniden sayım yapılan Gaziosmanpaşada yine CHP kazandı
BirGün'e Abone Ol