Yeniden sayım yapılan Gaziosmanpaşa'da yine CHP kazandı

AKP'li aday Hasan Tahsin Usta'nın itirazı üzerine yeniden sayım kararı verilen İstanbul Gaziosmanpaşa'da, CHP adayı Hakan Bahçetepe 848 oy farkla yeniden kazandı.

AKP'li aday Hasan Tahsin Usta'nın itirazı üzerine yeniden sayım kararı verilen İstanbul Gaziosmanpaşa'da, CHP adayı Hakan Bahçetepe 848 oy farkla yeniden kazandı.

CHP'nin Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Adayı Hakan Bahçetepe, gelişmeyi sosyal medya hesabından "Komşularım güzel bir haberim var!" sözleriyle duyurdu.

CHP Gaziosmanpaşa İl Başkanlığı ise açıklamasında "Yine kazandık! Gaziosmanpaşa’mızın Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'dir. Gaziosmanpaşa’mıza ve İstanbul’umuza hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sonuçlara ilişkin detayları da paylaştı. Çelik, "Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler Tam yol ileri…" dedi.