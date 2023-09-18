İsmail Saymaz'dan Zihni Çakır'ın iddialarına yanıt: Yalanını yiyeyim Zihni

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, gazeteci Zihni Çakır'ın İstanbul'da lüks bir restoranda Murat Ongun'un 12 kişiye yemek verdiği iddiasına yanıt verdi. Saymaz sosyal medya hesabından, "Yalanını yiyeyim Zihni..." diye yazdı.

Gazeteci Zihni Çakır, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un, İstanbul'daki lüks bir restoranda İsmail Saymaz'ın da aralarında olduğu 12 kişiyi ağırladığını iddia etti.

Çakır'a yanıt veren Saymaz, "Oradaydım evet" dedi. Neden orada olduğunu anlatan Saymaz, "Yalanını yiyeyim Zihni..." diye yazdı.

Çakır'ın X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda, "Cumartesi gece Kanyon AVM nin en lüks mekanı GINA restoranda minimum 12 kişinin oturduğu büyük bir masa. Murat Ongun’un ev sahibi göründüğü, İsmail Saymaz’ın yüksek sesle ders verircesine konuştuğu ve hepsi CHP üst yönetiminde yer almış “sosyal demokrat arkadaşların” oturduğu masada en pahalı şarap şişelerinin biri boşalıyor biri geliyor. Daha ilginci @Mrt_Ongun un ev sahipliğinde @ismailsaymaz ın ders verdiği masada “ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiği” tartışıyor! Sayın @ekrem_imamoglu bu birbirinden pahalı şarapların birinin boşalıp ötekinin geldiği “ülkeyi kurtarma” masasının masraflarını @istanbulbld mi karşıladı?" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK FİLMİNİN BASIN GÖSTERİMİNDEYDİM"

Çakır'ın paylaşımına yanıt veren İsmail Saymaz ise şunları yazdı:

"Dün oradaydım evet. Çünkü ‘Atatürk’ filminin basın gösterimindeydim. Masada Murat Ongun değil, Akşam gazetesinden Mustafa Kartoğlu, Yenişafak’tan Ali Saydam ve Prof. Ahmet Kasım Han vardı. Masada, Atatürk filmini konuştuk. Yarına da yazıyorum. Yalanını yiyeyim Zihni."