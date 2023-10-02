İsmail Saymaz: Gezi’ye beraat veren hakime sürgün isteniyor

Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Direnişi'ne yönelik davada 2020 yılında beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Galip Perk'in sürgün edilmek istendiğini yazdı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Gezi Parkı Davası'nda 2020 yılında beraate hükmeden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Galip Perk ile üye hakim Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında açılan davalara dikkati çekti.

Perk’in terör mahkemesinden alınarak, İstanbul 17. Ağır Ceza'ya gönderildiğini; ardından Bölge Adliye Mahkemesi'ne ‘atandı'ğını yazan Saymaz, üyelerin ise asliye cezaya verildiğini belirtti.

Hakimler Savcılık Kurulu’nun üç hakim için disiplin soruşturması açtığını ve Perk’e şu üç suçlamada bulunulduğunu anlatan Saymaz bugün yayımlanan "Gezi’ye beraat veren hakime sürgün isteniyor" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Müfettiş, Perk'in üniversite arkadaşlarına varıncaya dek bulup konuştu, hesaplarını ve telefon trafiğini araştırdı. Perk'e üç suçlama yöneltildi. İlkine şaşırmayacaksınız. FETÖ! Bir avukat, Kıbrıs'ta birlikte okuduğu Perk'in FETÖ evlerinde kaldığını iddia etti. Daha sonra dinlenen Perk'in sınıf arkadaşları evin Okuyucular diye bilinen Nurculara ait olduğunu söyledi. Avukat 'Farkı bilmiyorum' diyerek, ifadesini düzeltti. Perk ise ilk yıl arkadaşlarıyla, sonra kardeşleriyle kaldığını ifade ediyor. İddia tutmayınca ByLock'a, ankesörlü arama listesine, FETÖ'cü dernek ve vakıfların üyeliklerine bakıldı. Hiçbir bağlantısı çıkmadı. Bu suçlama düştü.

Perk hakkındaki ikinci iddia şöyle: Gezi Parkı Davası'nda karar açıklanmadan önce üç meslektaşına 'Ceza vermeyi düşünüyorum' dediği ileri sürülüyor. Bu iddiadan ötürü 'Yargılamanın devam ettiği süreçte dosya hakkında üçüncü şahıslarla bilgi paylaşımında bulunmak suretiyle görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanaatini uyandırdığı' kaydediliyor. Perk için yer değişikliği isteniyor. Yani, sürgün!

Üçüncü suçlama, hem Perk'e hem iki üye hakime yöneltiliyor. Gezi Parkı Davası'nda yedi duruşma boyunca tutukluluk halinin devamına karar vermiş olmalarına karşın sekizincide beraate hükmetmiş olmaları suç sayılıyor.”

Üç hakime uyarı ve kınama istendiğini belirten Saymaz, “Perk iki, 2 hakim de bir iddiadan savunma verdi. Şimdi 2. Daire'nin karar vermesi bekleniyor” bilgisini aktardı.

Saymaz, “Yargı çevrelerinden duyduğum kadarıyla Perk ceza alırsa istifa etmeyi düşünüyor. Çevresine ‘Cübbeyi şerefimle taşıdım, şerefimle bırakırım’ dediği ileri sürülüyor” diye ekledi.