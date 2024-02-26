İsmail Saymaz: İliç sokaklarına sülfürik asit dökmüşler

Gazeteci İsmail Saymaz, İliç'teki altın madeninde taşınma sırasında 340 kilo sülfürik asidin caddeye döküldüğünü yazdı. Saymaz, "İliç Cumhuriyet Başsavcılığı 21 Ağustos 2019’da kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek, Anagold’u suçsuz buldu" ifadelerini kullandı.

Kanada merkezli Anagold Madencilik’in Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ndeÇöpler Altın Madeni’nde yığın liç maden alanının çökmesi sonucu siyanürlü toprak altında kalan dokuz işçi için bekleyiş sürerken, sahaya gelen 26 ton 340 kilo sülfürik asidin taşınma sırasında 340 kilo kadarının çeşmeye yakın bir caddeye döküldüğü ortaya çıktı.

Sözcü Yazarı İsmail Saymaz, "İliç sokaklarına sülfürik asit dökmüşler" başlığıyla bugün yayımlanan yazısında, “Sızıntı sonrası çekilen görüntülere göre, dökülen sülfürik asit saatli çeşmeden boşalan suyun aktığı açık kanala karışıyor. Bu kanaldan ya kanalizasyona gidiyor ya da bahçe sulanmasında kullanılıyor. Kanal dereye, dere de Fırat’a bağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Saymaz, konuyla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21 Ağustos 2019’da kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek, Anagold’u suçsuz bulduğunu yazdı.

Saymaz’ın aktardığına göre, olayla ilgili hazırlanan raporda Anagold’un acil müdahale ekibi tarafından 10 dakika gibi kısa sürede müdahale edildiği iddia edilse de İliçli avukat Aziz Bingöl sülfürik asitin yarım saat yolda kalıp suya ve toprağa karıştığını belirtti.

Bilirkişilerin sızıntıdan altı ay sonra keşfe geldiğine de dikkati çeken Saymaz, şunları söyledi:

“Bu olaydan iki yıl sonra Çöpler Altın Madeni’nde 20 ton siyanür sızıp toprağa aktı. Sonuç? Sülfürik asit soruşturmasında olduğu üzere yine kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İki iş güvenlik uzmanı çevreyi kirletmekten kusurlu bulunduysa ön ödeme ile yırttılar!”