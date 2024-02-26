Süreç şeffaf değil

Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan göçüğün ardından toprak altında kalan dokuz işçi günlerdir bulunamadı. Yöre halkı arama çalışmalarına ilişkin kendilerine bilgi verilmemesine tepkili.

Oğulcan AYDIN

Kanada merkezli Anagold Madencilik’in Erzincan İliç’teki altın madeninin liç yığınında 13 Şubat’ta meydana gelen göçükte siyanürlü toprak altında kalan dokuz işçiden hâlâ bir haber yok. Yeni bir çökme riski nedeniyle çalışmalar altı gün önce durdurulurken Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun dün toprak altındaki işçiler için yürütülen arama çalışmalarını incelediği bildirildi. Ancak BirGün’e konuşan bölge sakinlerine göre, çalışmaların yürütülüp yürütülmediği belli değil.

Maden ocağına karşı hukuki mücadele verenlerden bölge sakini Eşref Demir, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerin bölge halkına bir açıklama yapmadığını söyledi. Demir, “Yetkililer bizimle iletişime geçmiyor, muhatap alınmıyoruz. Maden alanında ne olduğunu bilmiyor ve öğrenemiyoruz” dedi.

ÖZEL EĞİTİM VERİLMEMİŞ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’a göre de sahada “gerçek” anlamda bir arama kurtarma faaliyetinin yapılıp yapılmadığı belli değil. Arama çalışmalarıyla ilgili sürecin şeffaf yürütülmediğine dikkat çeken CHP’li Yavuzyılmaz, “AKP bir kez daha bir facianın ardından arama kurtarma faaliyetleri esnasında sınıfta kaldı” dedi ve şöyle devam etti: “Bir süredir ikinci bir yığın tehlikesi olduğu içi arama faaliyetlerine ara verildi. Şu an 9 işçi göçüğün altında. Çünkü AKP’nin raporlarla sabit olmasına rağmen bu madene yönelik bir arama kurtarma ekibi oluşturmamış. Acil durum eylem planı gereğince siyanür havuzunun taşması gibi senaryolarda ekiplerin bölgede daha etkin çalışması gerekiyordu. Ancak arama kurtarma ekiplerine özel bir eğitim dahi verilmemiş. İçişleri Bakanlığı, önce 800 sonra, 2 bin kişilik bir ekip olduğunu belirtti. Ancak bunlar göstermelik açıklamalar…” Yıllardır Anagold Madencilik’e karşı mücadele verenlerden Avukat İsmail Hakkı Atal, “Bölgede hem görev yapan personelin hem de yurttaşların kimyasallar nedeniyle zehirlendiğini” söyledi. “İnsanların zehirlendiği ortaya çıkmasın diye bölgeye girişleri engelliyorlar” diyen Avukat Atal, “Madenci yakınları şu an hükümete ve maden şirketine çok tepkililer. Kamuoyuna yansımasın istedikleri için, kimseyi bölgeyi sokmuyorlar.” İliç'teki maden faciasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu, “Bırakın maden ocağının olduğu bölgeyi, Erzincan il sınırından girmek dahi zorlaştırıldı” diye konuştu. “Haber almamızın önüne geçiyorlar” diyen Cezayirlioğlu, aldığı ceza nedeniyle maden sahasına üç kilometreden fazla yaklaşamadığını, bu nedenle evine gidemediğini de ifade etti.