İsmail Saymaz: Kulp olayı, Cumhur İttifakı'ndaki kırılganlığı dışa vurdu
Gazeteci İsmail Saymaz, Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in cuma namazı için gittiği camide, hayatını kaybeden askerler için dua okumayan Bahçelievler Camisi'nin imamını darbettiği iddialarını bugünkü köşesine taşıdı. Saymaz, MHP’nin genç kaymakamlar üzerindeki elinin İçişleri Bakanlığı bünyesindeki milliyetçi ve ülkücü yoğunlaşmayı ortaya koyduğuna işaret ederek, "Kulp olayı, Cumhur İttifakı'ndaki kırılganlığı dışa vurdu" dedi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Diyarbakır’da askerler için dua okumayan cami imamının ilçe kaymakamı tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Saymaz, Sözcü'de yayımlanan "Kaymakam imam kavgası" başlıklı yazısında, MHP’nin genç kaymakamlar üzerindeki elinin İçişleri Bakanlığı bünyesindeki milliyetçi ve ülkücü yoğunlaşmaya işaret etti.
"Kulp olayı, Cumhur İttifakı'ndaki kırılganlığı dışa vurdu" diyen Saymaz, AKP ve MHP arasındaki gerilimin bir ayağında Kürt sorunu diğer ayağında Sinan Ateş soruşturması olduğunu ifade etti.
Saymaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İktidar Sinan Ateş’teki tutuklamalarla MHP’ye bıçağın ucunu göstermiyor değil. Ancak gerilim 31 Mart sonrasına ötelenmiş görünüyor.
AK Parti 31 Mart sonrası Anayasa’yı değiştirmek için DEM’in oyuna ihtiyaç duyduğunda Cumhur İttifakı’ndaki örtülü gerilim açık bir çatışma halini alabilir.
İşte, o gün…
Kulp’taki bir camide imamla kaymakamın kavgası İslamcılarla milliyetçilerin kapışmasına dönebilir."