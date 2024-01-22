İsmail Saymaz: Kulp olayı, Cumhur İttifakı'ndaki kırılganlığı dışa vurdu

Gazeteci İsmail Saymaz, Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in cuma namazı için gittiği camide, hayatını kaybeden askerler için dua okumayan Bahçelievler Camisi'nin imamını darbettiği iddialarını bugünkü köşesine taşıdı. Saymaz, MHP’nin genç kaymakamlar üzerindeki elinin İçişleri Bakanlığı bünyesindeki milliyetçi ve ülkücü yoğunlaşmayı ortaya koyduğuna işaret ederek, "Kulp olayı, Cumhur İttifakı'ndaki kırılganlığı dışa vurdu" dedi.

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