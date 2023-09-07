İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İspanya'nın Santander kentinde önceki gün polis tarafından yapılan kimlik kontrolüne takılarak yakalanan Muhammet Yakut'un Türkiye'ye iadesini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bülten kararı çıkarılan Muhammed Yakut'un İspanya'dan iadesini talep etti.

Başsavcılık, İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde önceki gün polis tarafından yapılan kimlik kontrolüne takılarak yakalanan Yakut için harekete geçti.

Sosyal medyada suç içerikli paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşma kapsamında hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Muhammed Yakut'un başsavcılık tarafından Türkiye'ye iadesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Seçim öncesinde YouTube'da “Deliler Delisi” adıyla videolar yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut, Sedat Peker gibi Süleyman Soylu, Mehmet Ağar ve Binali Yıldırım ile oğlu Erkam Yıldırım’ın yanı sıra AKP’li Hayati Yazıcı’ya dair bazı iddialar ortaya atmıştı.

Yakut yayınladığı videolarla sık sık Peker, Sarallar, Şahinler, Zazalar, Çakıcı, Çakırlar, Atmaca grupları gibi Türkiye’deki mafya yapıları ile ilişkisi olduğunu ifade etmişti.

Muhammed Yakut’un, 5 video çektiği Youtube hesabı kapatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından 6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca bilgi, belge ve video temin ettiği iddiası üzerine gözaltına alınan gazeteci Can Tanrıyar'ın şüpheli Yakut'la birlikte bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğu belirtilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanrıyar, 29 Nisan'da "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.