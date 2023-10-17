İspanya hükümeti, İsrail Büyükelçiliği'ni "yanlış bilgi yaymakla" suçladı

İspanya hükümeti, kabinede "Hamas’ı destekleyen bakanlar olduğunu" savunan İsrail'in İspanya'daki Büyükelçiliğini "yanlış bilgi yaymakla" suçladı.

İspanya hükümeti, kabinede "Hamas’ı destekleyen bakanlar olduğunu" öne süren İsrail'in İspanya'daki Büyükelçiliğini "yanlış bilgi yaymakla" suçladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bakanlar hakkındaki "asılsız iddialar" reddedildi.

İspanya gibi demokrasilerde herhangi bir siyasi liderin ve parti temsilcisinin görüşlerini özgürce ifade edebileceği vurgulanan açıklamada, çatışmaların başladığı zamandan bu yana hükümetin "Filistin halkını, Hamas terörist grubundan ayırma ihtiyacını defalarca dile getirdiği, Gazze'deki sivillerin korunması ve temel ihtiyaçların sağlanmasının zorunlu olduğunu" aktardığı belirtildi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Açıklamada, bölgede barış ve istikrarın kesin olarak sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğuna işaret edildi.

İsrail Büyükelçiliğin suçlamaları, İspanya Sosyal Haklar Bakanı görevini vekaleten yürüten Ione Belarra'nın, İsrail'in Gazze'de "planlı bir soykırım yürüttüğünü" ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanması gerektiğini söylemesinin ardından geldi.