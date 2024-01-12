İspanya Süper Kupası finali El Clasico'ya sahne olacak

Suudi Arabistan'da düzenlenen dörtlü İspanya Süper Kupası'nda final Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen dörtlü İspanya Süper Kupası'nda finalin adı belli oldu. Pazar günü TSİ 22.00'da başlayacak final maçı El Clasico'ya sahne olacak.

Dörtlü turnuvadaki ikinci yarı final maçında dün akşam Barcelona ile Osasuna karşılaştı. Maçı Lewandowski ve Yamal'ın golleriyle 2-0 kazanan Barcelona, finalde Real Madrid'in rakibi oldu.

Real Madrid ise turnuva tarihinin en gollü maçında uzatmalarda Atletico Madrid'i 5-3 yenerek finale yükselmişti. Arda Güler, karşılaşmanın son 10 dakikasında forma giymişti. Arda Güler finalde de oynaması halinde ilk kez bir El Clasico'da ve bir turnuva finalinde Real Madrid forması giyecek.

Süper Kupa'da geçtiğimiz sezon da Barcelona ile Real Madrid finalde karşılaşmış, maçı 3-1 kazanan Barcelona kupayı müzesine götürmüştü. Bir sezon önce ise iki ekip arasında yarı finalde oynanan maçı Real Madrid 3-2 kazanmıştı.

5. kez Suudi Arabistan'da 4 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada Real Madrid'in iki, Barcelona'nın bir şampiyonluğu bulunuyor.