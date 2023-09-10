İSPARK'ta 15 aracı parçaladılar

Bayrampaşa’da bulunan İSPARK’a ait ait Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otopark’ında akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yaklaşık 15 araca taşlı saldırı yapıldı. Saldırıda yaklaşık 15 araç zarar gördü.

Bayrampaşa’da bulunan İSPARK’a ait ait Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otopark’ında akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yaklaşık 15 araca taşlı saldırı yapıldı. Saldırıda yaklaşık 15 araç zarar gördü.

TELE1'in haberine göre; İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı İSPARK’a ait Muzaffer Öztekin Zemin altı Otoparkı’nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler yaklaşık 15 araca taşlarla vurarak hasar verdi. Bazı araçların camlarına taşlarla vurulurken bazı araçlarında dikiz aynaları sökülmüş halde bulundu.