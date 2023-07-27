Isparta’da 150 dekar buğday tarlası ve 1 hektar ormanlık alan kül oldu

Isparta'nın Gönen ilçesinde tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangında 150 dekar buğday tarlası kül oldu, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Gümüşgün köyünde bulunan bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, tarlanın yakınında bulunan ormanlık alana sıçradı. Havadan 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı, 10 arazöz ve karadan 110 itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu yangın uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Çıkan yangında 150 dekar buğday tarlası kül olurken, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

"SEBEBİNİ HENÜZ BİLMİYORUZ"

Yangın bölgesinde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulunan Isparta Valisi Aydın Baruş yangının başlamasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hemen müdahalede bulunduğunu belirterek, “Şuan da çok olumsuz şartlar içerisindeyiz, riskli bir durumdayız. Hava 37 derece nem miktarı yüzde 13 civarında, 7 kilometre civarında rüzgar esiyor. Yangın açısından çok riskli bir hava durumu. Vatandaşlarımıza ait yaklaşık 150 dekar buğday tarlası zarar gördü. Sebebini henüz bilmiyoruz ama büyük ihtimalle insan kaynaklı bir hatadır diye tahmin ediyoruz çünkü bu tür hava şartlarında en ufak bir ihmal dahi vahim sonuçlara yol açabiliyor. 150 dekar tarla zarar görerek tarlanın arkasında bulunan ormana sıçradı. Hızlı müdahale sonucunda ormanlık alanda fazla zarar oluşmadı yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Havadan ve karadan her türlü müdahale başlatıldı. Orman bölge müdürlüğünden 2 uçak ve 1 yangın söndürme helikopteri geldi. Kara Havacılıktan 1 yangın söndürme helikopterini harekete geçirdik. 10 tane belediye itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı, 10 arazöz ve yaklaşık 110 personel ile yangına etkin bir şekilde müdahale edildi. büyük çabalar sonucunda yangın ormanlık alanda ilerlemeden durduruldu. Soğutma çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediyor” dedi.

Vali Baruş, sıcaklık ve rüzgarın etkili olduğu hava şartlarında vatandaşlara dışarıda herhangi bir ateşli madde yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.