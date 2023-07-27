Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde Yeşilköy Mahallesi Arapmezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye sevk edilen 1 helikopter, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yeşilköy Mahallesi Arapmezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.