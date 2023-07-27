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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde Yeşilköy Mahallesi Arapmezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye sevk edilen 1 helikopter, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 27.07.2023 17:37
  • Giriş: 27.07.2023 17:37
  • Güncelleme: 27.07.2023 17:51
Kaynak: AA
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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Fotoğraf: AA

 Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeşilköy Mahallesi Arapmezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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