Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde Yeşilköy Mahallesi Arapmezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye sevk edilen 1 helikopter, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel 27.07.2023 17:37 Giriş: 27.07.2023 17:37

Güncelleme: 27.07.2023 17:51 Kaynak: AA

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