Bakan Yardımcısı Tiryaki: Kemer'deki yangına bugüne kadar karadan müdahale edilememiştir

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden orman yangınları hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. Tiyaki, yangına karadan müdahalenin gerçekleştirilemediğini belirtti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleşen orman yangının 4'üncü gününde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, bölgeye karadan müdahale edilemediğini söyledi.

Tiryaki, "Kemer’deki yangın kontrol altına alınmış olmamakla birlikte arazi koşullarının derin vadiler, sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle bugüne kadar karadan müdahale edilememiştir. Yangının başlamasından 8 dakika sonra hava ve kara araçlarıyla olay yerine intikal edilmiştir. Havadan söndürme çalışmalarına başlanmış, gece görüş helikopteriyle bugüne kadar havadan müdahale devam ediyor. Yangın çok büyük alanda etkili olmamıştır" diye konuştu.

'YANGIN DAR KANYONLAR ARASINA SIKIŞTIRILDI'

Tiryaki, şunları söyledi:

"Evet, yangın kontrol altına alınmamış olmakla birlikte kısa dar kanyonların arasına sıkıştırılmış, etrafı kara araçlarıyla çevrilmiş, hava araçlarıyla bölge dövülmektedir. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur. Boşaltılan köy, mahalle yoktur. Can kaybımız yok, yanan yerlerde farklı canlı ve bitkiler var bu da çok üzücü. Dün itibarıyla ülkemizin farklı yerinde 8 yangın çıktı. İstanbul'da, İzmir'de 2 adet, Çanakkale, Yalova'da yangınlar çıkmış ve kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Buradaki yangın halen şu an için vadilerde devam etmektedir. Kara araçlarımız açılan yoldan belirli mesafede ulaşabilmiştir. Bölge Beydağları Sahil Milli Parkı sınırı içinde kalan bir alandır."

'TEYAKKUZDA BEKLİYORUZ'

Yangınların önemli kısmının insanların ihmal ve dikkatsizliğinden kaynaklandığına dikkat çeken Tiryaki, "Vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz. Yeşil vatanı korumak için başta orman teşkilatı olmak üzere cansiparane mücadele eden çalışanlarımızdan bugüne kadar 130'un üzerinde şehit verilmiştir. Yangın 38 derece, nemin yüzde 10'un altına düştüğü ve her türlü ortamın hazır olduğu saatte çıkmıştır. Dün itibarıyla nem çok düşüktü, iklim yangına ortam hazırlayan durumdaydı. Önümüzdeki saatler itibarıyla inşallah kontrol altına alabileceğimizi söyleyebiliriz. Bu saat itibarıyla tedbirli olmak amacıyla kara araçlarımız, 70'in üzerinde arazöz, gece de helikopterlerimiz çalıştı. Uçakların bazılarını başka bölgelere aktardık. Gece de helikopter çalıştı. Şu an itibarıyla helikopter ve uçaklarla söndürmeye devam ediyoruz, kara araçları arazöz ve iş gücüyle yangını kontrol altında tutmak amacıyla teyakkuzda bekliyoruz" diye konuştu.

'VADİ VE KANYONDA YANGIN DEVAM ETMEKTEDİR'

Yangından etkilenen ormanlık alan hakkında bilgi veren Tiryaki, şöyle konuştu:

"Çok şükür bir vadinin içerisinde yangın devam ediyor. Yaklaşık 400 hektarlık alanda 2,5 gündür yangın devam etmesine rağmen vadinin içi yanıyor. Hava araçlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Karadan henüz müdahale yapılamamıştır. Yangından etkilenen alan çok büyük alan değil. Elbette bir ağacın etkilenmesini kimse arzu etmez. Çok büyük alan etkilenebilirdi. İnşallah can kaybı olmadan turizm tesislerini etkilemeden kontrol altına aldık haberini sizlerle paylaşırız. Yangın 400 hektarı geçmeyen, önemli kısmı tamamen kayalık bir alanda. Zirve, kayalıkların bulunduğu alan ve kayalıkların eteklerindeki vadiler ile kanyonda yangın devam etmektedir. Yerleşim alanları ile ilgili şu an tehlike söz konusu değil."

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise yangının ilk günü tedbir için hastaların tahliye edildiği Kemer Devlet Hastanesi'nde poliklinik hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.