İsrail, 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden İsrail'in grubunda yapacağı 2 maçın Macaristan'da oynanacağını açıkladı.

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsrail Milli Takımı'nın maçlarının Macaristan'da oynanacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan duyuruya göre I Grubu'nda bulunan İsrail'in İsviçre ile 15 Kasım'da, Romanya ile 18 Kasım'da yapacağı karşılaşmaları Pancho Arena'da oynayacak.

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak tüm müsabakaları ertelediğini duyurmuştu.