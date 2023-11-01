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İsrail, 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden İsrail'in grubunda yapacağı 2 maçın Macaristan'da oynanacağını açıkladı.

Spor
  • 01.11.2023 00:25
  • Giriş: 01.11.2023 00:25
  • Güncelleme: 01.11.2023 00:33
Kaynak: DHA
İsrail, 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak
AA

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsrail Milli Takımı'nın maçlarının Macaristan'da oynanacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan duyuruya göre I Grubu'nda bulunan İsrail'in İsviçre ile 15 Kasım'da, Romanya ile 18 Kasım'da yapacağı karşılaşmaları Pancho Arena'da oynayacak.
UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak tüm müsabakaları ertelediğini duyurmuştu.

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