İsrail bağlantılı gemiye İHA'lı saldırı

ABD'li bir savunma yetkilisi, İsrailli bir milyardere ait konteyner gemisinin, İran'a ait olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğradığını bildirdi.

Reuters'in ABD'li bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, İsrail kontrolündeki bir şirket tarafından yönetilen bir konteyner gemisi Hint Okyanusu'nda İran'a ait olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracı tarafından vuruldu. Gemide küçük çaplı hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.



Yetkili, kısa bir süre önce Mayet olarak yeniden adlandırılan Malta bandıralı CMA CGM SYMI'nin Cuma günü İran'a ait Shahed-136 insansız hava aracı olduğu anlaşılan bir insansız hava aracı tarafından vurulduğunu söyledi.

İran ya da İsrail'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

İran, Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya Shahed İHA'ları tedarik etmişti. Bu İHA'lar çarpma anında patlayan küçük bir savaş başlığı taşıyor.

Bu hafta başında da İsrail bağlantılı bir kargo gemisi İran'ın müttefiki Yemenli Husiler tarafından Kızıldeniz'in güneyinde ele geçirilmiş, İsrail gemiye el konulmasını 'İran'ın terör eylemi' olarak nitelendirdi.



