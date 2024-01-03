İsrail, başarısız kurtarma girişimi sırasında 1 esirin öldüğünü doğruladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esir asker 25 yaşındaki Sa'ar Baruch'un başarısız kurtarma girişimi sırasında 8 Aralık'ta öldüğünü doğruladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 89’uncu günde devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esir asker 25 yaşındaki asker Sa'ar Baruch'un başarısız kurtarma girişimi sırasında geçtiğimiz sene 8 Aralık'ta öldüğünü doğruladı.

IDF, Baruch'un ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini ve onun Hamas tarafından mı yoksa İsrail askerleri tarafından mı öldürüldüğünün bilinmediğini belirtti.

KASSAM TUGAYLARI VİDEO YAYIMLAMIŞTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, IDF’nin 8 Aralık’ta gece saatlerinde düzenlediği başarısız kurtarma operasyonun ardından çıkan çatışmada esir asker Baruch'un öldüğünü bildirmiş ve Baruc’un cansız bedenine ait video yayımlamıştı.