Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail, başarısız kurtarma girişimi sırasında 1 esirin öldüğünü doğruladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esir asker 25 yaşındaki Sa'ar Baruch'un başarısız kurtarma girişimi sırasında 8 Aralık'ta öldüğünü doğruladı.

Dünya
  • 03.01.2024 22:36
  • Giriş: 03.01.2024 22:36
  • Güncelleme: 03.01.2024 22:39
Kaynak: iHA
İsrail, başarısız kurtarma girişimi sırasında 1 esirin öldüğünü doğruladı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 89’uncu günde devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esir asker 25 yaşındaki asker Sa'ar Baruch'un başarısız kurtarma girişimi sırasında geçtiğimiz sene 8 Aralık'ta öldüğünü doğruladı.

IDF, Baruch'un ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini ve onun Hamas tarafından mı yoksa İsrail askerleri tarafından mı öldürüldüğünün bilinmediğini belirtti.

KASSAM TUGAYLARI VİDEO YAYIMLAMIŞTI 
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, IDF’nin 8 Aralık’ta gece saatlerinde düzenlediği başarısız kurtarma operasyonun ardından çıkan çatışmada esir asker Baruch'un öldüğünü bildirmiş ve Baruc’un cansız bedenine ait video yayımlamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu’ya bir kez daha dur dedi
İsrail, Beyruttaki Hamas ofisini vurdu
BirGün'e Abone Ol

 

 

 