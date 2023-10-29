İsrail Başbakanı Netanyahu, ordu ve istihbaratı suçladığı paylaşımını sildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusu ve istihbarat teşkilatı Şabak'ın kendisini yanlış bilgilendirdiği yönündeki paylaşımı kaldırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği ve Filistinli direniş örgütlerinin destek verdiği saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yükledi.

Netanyahu, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarla ilgili Başbakan'a bilgi verildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu aksine hiçbir uyarı gelmediğini" savundu.

Açıklamada Netanyahu, "bilakis İsrail ordusu ve Şin-Bet'in (Şabak) Hamas'ın yıldırıldığı ve sükunetin sağlandığı değerlendirmesini yaptıklarını" aktardı.

İsrail Başbakanı, "savaşın çıktığı son ana kadar" tüm istihbarat teşkilatlarının kendisine ve hükümete defalarca aynı yönde bilgi verdiğini savundu.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Netanyahu, saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) yüklediği paylaşımını sildi.

Netanyahu, Telegram ve X sosyal medya platformlarından gece yayımladığı İsrail ordusu ve istihbarat teşkilatı Şabak'ın kendisini yanlış bilgilendirdiği yönündeki paylaşımı kaldırdı.