Filistin-İsrail çatışmalarında 23. gün | Gazze'de iletişim ve internet kademeli olarak sağlandı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların 23'üncü gününde İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası devam ediyor. Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak döndüğünü duyurdu. Öte yandan İsrail'in, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 130'u aşkın kişi öldü. İsrail Başbakanı Netanyahu ise kara harekatını genişleteceklerini açıkladı.

İsrail-Filistin çatışmasının 23'üncü gününde Gazze'ye yönelik abluka devam ediyor.

İsrail'in, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 130'u aşkın kişi daha hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler'de (BM) üst düzey görev yapmış olan bürokratlar ise Gazze'deki ateşkeş çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez" ifadesini kullandı.

Netanyahu, Gazze'ye yönelik kara harekatının ikinci aşmasına geçtiklerini söyledi.

GAZZE'DE İLETİŞİM KISITLI OLARAK SAĞLANDI

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.

Jawwal'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle 27 Ekim'den bu yana kesik olan iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki iç ağ konusunda, sahadaki durumun ciddiyetine rağmen, teknik ekipler ağdaki hasarı mümkün olduğu kadar onarmak için ellerinden gelen her şeyi mevcut yetenekler dahilinde yapıyorlar" ifadesine yer verildi.

Jawwal'dan 27 Ekim'de yapılan paylaşımda İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü duyurulmuştu.

Paylaşımda, Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiği ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtilmişti.

MUSK, UYDU BAĞLANTISI DESTEĞİNİ SUNACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.

Fotoğraf: AA

GAZZE'DE EN AZ 130 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 130'un üstünde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin En-Nuseyrat, Cebaliye, El-Bureyc ve Eş-Şati mülteci kampları ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentleri, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Tel-el-Heva mahallelerine hava saldırısı düzenlendi.

Şati Mülteci kampında gerçekleştirilen saldırılarda onlarca Filistinli ölürken, onlarcası da yaralandı. Sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Tel el-Heva, Tuffah ve Şucaiyye mahalleleri ile El-Bureyc ve Nuseyrat mülteci kampları, Bi'r Nace ve Deyr Belah'taki saldırılarda da ölen ve yaralananlar oldu.

Zeytun Mahallesi'nde pek çok eve düzenlenen saldırılarda en az 30 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.

Cebaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere gerçekleştirilen saldırılarda da en az 45 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda en az 57 Filistinli yaşamını yitirdi.

ESKİ DİPLOMATLARDAN ÇAĞRI

BM'de üst düzey görevlerde bulunmuş İngiliz diplomatlar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı açıklamaları desteklediklerini belirterek, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarının uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde orantısız olduğunu ifade etti.

Aralarında BM'nin eski Afganistan, Somali ve Libya özel temsilcilerinin de bulunduğu 12 eski diplomat, Guterres'e özellikle ateşkes çağrısında destek veren bir açıklama yaptı.

Açıklamada eski diplomatların, Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'nde 24 Ekim'de düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda yaptığı konuşmaya tam destek verdikleri belirtilerek, "Genel Sekreter'in açıklaması Hamas'ın korkunç saldırılarını haklı çıkarmayacağı gibi Filistinlilerin topluca cezalandırmasını da haklı göstermez" ifadeleri yer aldı.

Gazze'deki insani krizin her geçen gün derinleştiğine işaret edilen açıklamada, sivillerin ihtiyaç malzemelerine ulaşmasını engelleyen ablukanın da kaldırılması çağrısı yapıldı.

Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesi ve zorunlu yerinden edilmelerin durdurulması taleplerine de yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hava saldırılarının, uluslararası insancıl hukukun ayrım gözetme ve orantılılık ilkelerini ihlal edecek şekilde orantısız güç kullanımı içerdiğini, büyük kısmı kadın ve çocuklar olmak üzere binlerce Filistinli sivilin yanı sıra BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli ve UNRWA'ya sığınanların öldürüldüğünü veya yaralandığını göz önünde bulundurarak, Genel Sekreter'in acil insani ateşkes çağrısını destekliyoruz. İsrail'in, insani çabaları sekteye uğratacak şekilde BM personeline vize tehdidinde bulunmasını ise üzüntüyle karşılıyoruz."

İSRAİL KARA OPERASYONLARINI GENİŞLETECEK

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesine katılan eski Savunma Bakanı Benny Gantz, başkent Tel Aviv'de basının karşısına geçti.

Netanyahu, savaş kabinesi ve güvenlik kabinesinde oy birliğiyle kara operasyonlarını genişletme kararı aldıklarını ve savaşta ikinci aşamaya geçtiklerini belirtti.

Netanyahu, "7 Ekim, tarihimizde kara bir gün. Berbat bir zafiyet vardı, sonuna kadar araştırılacak. Ben dahil herkes bu konuda hesap vermek zorunda kalacak ama bunların hepsi savaştan sonra olacak" diye konuştu.

Netanyahu, İran'ın Hamas'ın arkasında olduğunu belirterek "İran, Hamas'ı destekliyor ama bu saldırının detaylarını planlamada yer aldıklarını söyleyemem. Ama İran'ın desteği olmasa Hamas diye bir şey olmazdı" şeklinde konuştu.

Tel Aviv'de toplanan çok sayıda İsrailli, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. / Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarının esirlerin güvenliği için risk oluşturmadığını savunan Netanyahu, en birinci önceliklerinin Hamas'ı yok etmek ikincisinin de İsrailli esirleri geri almak olduğunu belirtti.

Netanyahu, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların bırakılması seçeneğini değerlendirmesinde, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeylerin tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrailli esirleri geri getirmek için hem kara operasyonları hem de küresel bağlamda çalışmaların devam ettiğini belirterek "yürüttükleri çalışmalarla ilgili bazı gizli bilgileri kamuoyuyla paylaşamayacağını" aktardı.