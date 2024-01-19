İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hakkında Davos'ta suç duyurusu

İsviçre Federal Savcılığı, Davos kasabasından düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında çok sayıda suç duyurusu alındı.

Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında Davos ziyareti sırasında suç duyurusunda bulunuldu.

Bern Today gazetesinin haberine göre, suç duyuruları Bern kanton polisi aracılığıyla İsviçre Federal Savcılığına iletildi.

Herzog hakkında çok sayıda bireysel suç duyurularının Bern, Cenevre ve Zürih kantonlarından yapıldığı kaydedildi.

Savcılık, suç duyurularının artık olağan prosedüre uygun olarak inceleneceğini belirtirken, Herzog'un dokunulmazlığıyla ilgili durumu incelemek için Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Herzog'un dokunulmazlığıyla ilgili kararı, İsviçre Dışişleri Bakanlığı verecek.

Savcılık, yöneltilen soru üzerine suçlamaların tam olarak neyle ilgili olduğu konusunda yanıt vermedi.