İsrail'de demokrasi için yürüyüş

Umut Can FIRTINA

İsrail’de “ülke tarihinin en sağcı” hükümetinin Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini kısıtlayacak yasa tasarısına karşı halkın demokrasi direnişi sürüyor.

İsrail’de demokrasi savunucusu yüzlerce kişi “yurdun her yerindeki insanların eylemlere katılabileceği” bir demokrasi yürüyüşü başlattı.

Ülkenin kuzeyindeki tarihi Safed kasabasından başlayan ve Kiryat Shmonah şehrinde son bulacak yürüyüş, üçüncü gününü geride bıraktı. Protesto liderlerinden Margo Sugarman, yürüyüşün “hükümetin yaptığının aksine hiçbir İsrailliyi dışarda bırakmamak” için gerçekleştirildiğini söyledi.