İsrail'den dört Avrupa ülkesinin "Filistin" kararına tepki

Tel Aviv; İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'nın Filistin devletini tanımada anlaştıklarını duyurmasına tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bu adımın çatışmanın müzakere yoluyla çözülmesi şansını azaltacak bir "terörizm ödülü" teşkil ettiğini öne sürdü.

İsrail, Filistin devletini tanıma konusunda anlaşmaya varan dört Avrupa ülkesine tepki gösterdi.

Tel Aviv yönetimi bunun, komşular arasındaki çatışmanın müzakere yoluyla çözülmesi şansını azaltacak bir "terörizm ödülü" teşkil ettiğini iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı açıklamada, "7 Ekim katliamının ardından bir Filistin devletini tanımak, Hamas ve diğer Filistinli terör örgütlerine İsraillilere ölümcül saldırılar düzenlemelerinin Filistinlilere siyasi jestler verilmesi ile karşılık bulacağı mesajını verecektir" diye yazdı.

Katz, "Bir Filistin devletinin tanınmasına yönelik herhangi bir angajman, ancak çözümden uzaklaşılmasına ve bölgedeki istikrarsızlığın artmasına neden olur" ifadelerini kullandı.

İspanya, geçtiğimiz cuma günü (22 Mart) Ortadoğu barışı adına Gazze Şeridi ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bir Filistin devletini tanımaya yönelik ilk adımları atma konusunda İrlanda, Malta ve Slovenya'yla mutabık kaldıklarını açıklamıştı.