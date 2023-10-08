İsrail'den, dünya genelindeki diplomatlarına "evden çıkmama" talimatı
İsrail, dünya çapında görev yapan diplomatlarına güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama talimatı verdi.
İsrail, dünya genelindeki diplomatlarına 'evden çıkmama' yönünde talimat verdi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarına dikkatli olma çağrısı yaptı.
Bakanlık, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırı nedeniyle "dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna" geçirdi.
Bu kapsamda, diplomatlara "güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama" talimatı verildi.
NE OLMUŞTU?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.
İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.