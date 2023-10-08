Mısır basını: Ülkede iki İsrailli turist öldürüldü

Mısır basınına göre ülkede iki İsrailli turist öldürüldü. Konuya dair Mısır'da bulunan resmi makamlar henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Mısır basını ülkede iki İsrailli turistin öldürüldüpünü yazdı.

Mısır’ın İskenderiye kentinin Menşiyye bölgesinde Mısırlı bir polis tarafından açılan ateş sonucu iki İsrailli turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır yerel medyasında yayımlanan haberlere göre, İskenderiye’de bir polis tarafından açılan ateş sonucu iki İsrailli turist yaşamını yitirdi.

Bir Mısırlının da yaralandığı olayda, ateş açan polis ise gözaltına alındı.

Mısır resmi makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.