İsrail'den Gazze'ye ikinci kara operasyonu

İsrail ordusu, son 24 saat içinde Gazze'de Hamas bağlantılı hedeflerin kara birlikleri, savaş uçakları ve İHA'larla hedef alındığını, birliklerin daha sonra bölgeden ayrıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, çatışmalar başladığından beri geçen 21 günde Gazze'ye ikinci defa kara operasyonu düzenlediğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara birliklerinin Gazze’nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.

"KARA BİRLİKLERİ BÖLGEDEN AYRILDI"

Açıklamada, operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze’nin genelinde Hamas’ın askeri kanadı İzeddin El Kassam Tugayları'na ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.

Kara birliklerinin nokta operasyonun ardından Gazze’den İsrail topraklarına geri döndüğü ve askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

"FÜZE ATEŞLEME NOKTALARI VURULDU"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda da söz konusu 'nokta operasyonu'nun görüntüleri yayınlandı.

Son 24 saat içinde Hamas hedeflerine saldırılar düzenlendiği belirtilen paylaşımda, IDF'nin kara birliklerinin, savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının (İHA) anti-tank füze ateşleme noktalarını ve Hamas'ın kumanda ve kontrol merkezlerini vurduğu belirtildi. Birliklerin bölgeden çıktığı ve İsrail tarafında yaralanan olmadığı aktarıldı.